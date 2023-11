Taylor Swift muda letra de 'Karma' em homenagem ao namorado durante show; entenda

Enquanto os swifties brasileiros se preparam para os shows da The Eras Tour no País, que ocorrem nos dias 18, 25 e 26 deste mês, os fãs que foram ao show da cantora Taylor Swift em Buenos Aires nesse sábado (11) vibraram com uma performance cheia de surpresas. Uma delas foi uma alteração na letra do hit “Karma”, colaboração com Ice Spice indicada ao Grammy 2024.

Durante a performance, a cantora estadunidense dedicou um verso ao namorado, o jogador de futebol americano Travis Kelce, que assistia ao show ao lado do pai de Taylor, Scott Swift.

Ao invés da letra original, no trecho em que canta “karma is the guy on the screen coming straight home to me”, Taylor fez referência ao time do namorado, o Kansas City Chiefs, e cantou “karma is the guy of the Chiefs coming straight home to me” (karma é o cara do Chiefs vindo direto para casa, para mim, em português).

Veja também

Nas redes sociais, uma série de vídeos das reações dos presentes viralizaram, do balé da cantora ao próprio Travis, que sorriu com surpresa e timidez e seguiu cantando o hit após a mudança da letra. Fã-clubes e usuários compartilharam o momento.

Ao término do show, a cantora foi até o jogador e o beijou publicamente pela primeira vez. Kelce tem acompanhado Taylor em parte dos shows na América do Sul e participado ativamente das homenagens que o público faz para a namorada.

O casal segue em um clima de romance celebrado pelos fãs da cantora, famosa por canções que narram relações e desilusões amorosas vividas pela própria Taylor.