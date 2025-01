Falta de indicação de Angelina Jolie no Oscar 2025 rende memes na web; confira

Embora tenha figurado entre as indicadas ao posto de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro de 2025 — conquistado pela brasileira Fernanda Torres — Angelina Jolie ficou de fora da lista de artistas concorrem na categoria de Melhor Atriz no 97º Oscar. Os vencedores serão conhecidos em 2 de março, durante uma cerimônia realizada em Los Angeles.

A estadunidense era uma das cotadas pela crítica especializada para uma nomeação ao principal prêmio da indústria cinematográfica mundial, por conta do seu trabalho como a cantora lírica Maria Callas no drama biográfico "Maria". A ausência dela foi comentada por internautas e rendeu uma onda de memes entre perfis brasileiros no X tão logo houve o anúncio das nomeações.

Em uma das postagens, um usuário ironizou a situação usando um vídeo do influenciador digital Rodrigo Apresentador dançando É o Tchan para ilustrar a mensagem com um tom cômico. "Angelina Jolie de fora da indicação de Melhor Atriz no Oscar, a Isabela Boscov deve estar assim em casa", escreveu, fazendo menção à crítica de cinema conhecida por "pegar no pé" da artista.

angelina jolie de fora da indicação de melhor atriz no oscar a isabela boscov deve estar assim em casa pic.twitter.com/e8NsxaogVt — rod (@rodolpho) January 23, 2025

Outro utilizou um vídeo de William Bonner durante a apuração das eleições presidenciais de 2022, em que se ouve o jornalista abrindo uma lata. "Foi isso que os vizinhos da Isabela Boscov escutaram hoje 10h30 da manhã, quando a Fernanda Torres foi indicada e a Angelina Jolie não", brincou, fazendo uma alusão entre o barulho da embalagem sendo aberta e a comemoração.

foi isso que os vizinhos da isabela boscov escutaram hoje 10:30 da manhã quando a fernanda torres foi indicada e a angelina jolie não pic.twitter.com/ujetaacvuY — giovanna (@giparisan) January 23, 2025

Angelina não foi a única estrela conhecida em Hollywood que, embora fosse considerada uma propensa candidata, teve o nome fora da relação de nominadas para Melhor Atriz. Nicole Kidman, que estrelou recentemente "Babygirl", e Pamela Anderson, por "The Last Showgirl", também não estarão no páreo. A situação foi comemorada.

passando mal que a fernanda torres desbancou a angelia jolie, nicole kidman, pamela anderson e a kate winslet da indicação ao oscar pic.twitter.com/mWm9IgYSlH — arthur (@esposodojake) January 23, 2025

Teve até quem cogitou, na brincadeira, que Kidman e Jolie estarão no Big Brother Brasil 26, já que na edição de 2025 há uma dinâmica de duplas — inclusive com a entrada de famosos. "Nicole Kidman e Jolie no Camarote do BBB 26!", publicou uma conta, reproduzindo a lista de indicações divulgada pela Academia.

Nicole Kidman e Angelina Jolie no Camarote do BBB 26!!! pic.twitter.com/1WC66RdgFM — Danilo Sanches (@danilo_sanches) January 23, 2025

Até uma cena de "Babygirl" foi usada para provocar a gringa. "Ai, Nicole Kidman fez aquela patacoada toda de comer em pote de cachorro para nada", falou um usuário ao postar um GIF de "Abbott Elementary" em que o elenco da série aparece rindo.

ain nicole kidman fez aquela pataquada toda de comer em pote de cachorro pra nada

pic.twitter.com/cCg6XyEhr4 — lucαs (@mudodaughter) January 23, 2025

Além de Fernanda Torres, pelo papel de Eunice Paiva, em "Ainda Estou Aqui", a relação completa de indicadas ao Oscar de Melhor Atriz inclui Cynthia Erivo (pela interpretação em "Wicked"), Karla Sofía Gascón (por "Emília Pérez"), Mikey Madison (por "Anora") e Demi Moore (por "A Substância").