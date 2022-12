Uma nobre latinha

Quem acompanhou a apuração dos votos no segundo turno das eleições na Globo se surpreendeu quando o apresentador Willian Bonner falou, ao vivo, que precisava se ausentar um pouco para beber água. Alguns segundos depois, ouviu-se o som de uma latinha abrindo. As redes sociais não perdoaram, vários memes foram surgindo, viralizou durante a programação e o assunto ocupou o trending topics. O jornalista teve que explicar e mostrar, ao vivo, que o conteúdo da lata que ele tinha aberto não se tratava de cerveja e sim de água mineral.

Sim, água mineral em lata! Para a surpresa de muitos, já que estamos acostumados a ver nas prateleiras refrigerantes, energéticos, vinhos, drinks, chás e até sucos. Em horário nobre, a água mineral em lata ganhou fama instantaneamente.

Apontada como tendência e, no caso do projeto da Minalba desenvolvido pela G Marketing, vencedora de prêmios de design de embalagens, a água em lata está ganhando mercado a cada dia e vários adeptos, como o próprio William Bonner! Apostar no formato em lata de um produto que até então só era conhecido em embalagens de plástico, e vidro para os mais exigentes, foi um tanto desafiador.

Mas a embalagem não só é nobre porque esteve nas mãos do Willian Bonner na Globo não. Há vários outros conceitos, principalmente alinhados às tendências sustentáveis que mostram que a água em lata veio para ficar e se tornar preferência. Entre os vários benefícios, a embalagem de alumínio para água vem agregando valor às marcas principalmente no aspecto da sustentabilidade dentro da agenda ESG.

Podendo ser totalmente reciclada, as latinhas se descartadas corretamente, voltam às prateleiras em até 60 dias o que favorece a economia circular e as cooperativas de reciclagem. No Brasil, quase 99% das latas são recicladas.

Na hora do consumo elas também apresentam algumas vantagens, como a vedação hermética que possibilita maior vida útil ao produto, principalmente para a água com gás. Diferente das embalagens de plástico e vidro, as latinhas gelam mais rápido e uniformemente, além de serem mais leves, mais fáceis de empilhar e de transportar. Resumindo: Uma embalagem consciente, prática e adequada aos novos modos de vida nobre.

Carlos Gama é sócio diretor da G Marketing