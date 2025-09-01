Diário do Nordeste
Spotify anuncia recorde histórico de pré-saves com novo álbum de Taylor Swift

"The Life of a Showgirl" se torna o disco mais aguardado da plataforma

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
O novo álbum de Taylor Swift será lançado em outubro
Legenda: O novo álbum de Taylor Swift será lançado em outubro
Foto: Reprodução/Instagram

O Spotify anunciou nesta segunda-feira (1º) que "The Life of a Showgirl", novo trabalho de Taylor Swift, já é o álbum com maior número de pré-saves da história da plataforma. Embora os números exatos não tenham sido divulgados, a marca reforça a expectativa em torno do 12º disco da cantora, que será lançado oficialmente em 3 de outubro.

Com 12 faixas inéditas e a participação especial de Sabrina Carpenter, o álbum promete ser um marco na carreira da artista, que recentemente conquistou a posse integral de todo o seu catálogo musical. A novidade foi compartilhada inicialmente no podcast New Heights, comandado pelos irmãos Jason Kelce e Travis Kelce, noivo de Taylor.

Durante a entrevista, a cantora revelou detalhes sobre o processo de gravação do álbum, realizado em paralelo à sua mais recente turnê pela Europa. “Eu fazia três apresentações em seguida. Tinha três dias de folga. Voava para a Suécia. Voltava para a turnê. Na verdade, trabalhando nisso, eu estava fisicamente exausta a esta altura da turnê, mas eu estava tão mentalmente estimulada e tão animada por estar criando”, contou a cantora.

Kelce completou a fala da artista afirmando que ela estava “literalmente vivendo a vida de uma showgirl” ao conciliar palcos e estúdios. O título do projeto, segundo fãs, reflete exatamente essa fase de intensidade e celebração da trajetória da cantora.

Confira as 12 músicas de The Life of a Showgirl:

  • The Fate of Ophelia
  • Elizabeth Taylor
  • Opalite
  • Father Figure
  • Eldest Daughter
  • Ruin the Friendship
  • Actually Romantic
  • Wi$h Li$t
  • Wood
  • Cancelled!
  • Honey
  • The Life of a Showgirl
O novo álbum de Taylor Swift será lançado em outubro
