Sem jogos no meio da semana, Fortaleza tenta recuperar zaga para Clássico-Rei

Sem compromissos na semana que antecede o Clássico-Rei, o Fortaleza agora foca em recuperar jogadores que estão no seu departamento médico. Juan Pablo Vojvoda ainda não sabe se poderá contar com Eros Mancuso e Emanuel Brítez para o jogo contra o Ceará no próximo sábado, às 16h30, na Arena Castelão.

O zagueiro sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, já o lateral teve um trauma no joelho direito. A provável é que se os argentinos tiverem recuperados, que, pelo menos, sejam relacionados para o banco de reservas.

Após ganhar o Clássico das Cores e se classificar para a grande final do Campeonato Cearense, o Fortaleza está usando a semana sem jogos oficiais para se preparar para o jogo. Enquanto o rival enfrenta o Confiança nesta quarta-feira (12), na Arena Castelão pela Copa do Brasil, o Leão não possui jogo marcado para a semana e, por isso, já treina e se prepara exclusivamente para sábado, (15), quando acontece a decisão.

A vitória no último sábado, (7), por 1x0 sobre a equipe do Ferroviário, foi motivo de alívio para o elenco, tendo em vista a semana que o Fortaleza enfrentou com diversas polêmicas. Apesar de Juan Pablo Vojvoda, técnico do time, ter realizado a coletiva de forma acalorada, Lucero, autor do gol do triunfo, fez apelo de união entre o clube e a torcida.

Legenda: Mancuso é dúvida para o Clássico-Rei deste sábado Foto: DAVI ROCHA / SVM

RETROSPECTO DO CLÁSSICO

O jogo representa a oportunidade tanto para o Fortaleza, quanto para o Ceará, de assumir a hegemonia no número de títulos do Campeonato Cearense de 47 títulos. Ambas as equipes, desde o início do torneio, foram 46 vezes campeões.

O Tricolor, entretanto, vem de retrospecto negativo nos últimos clássicos. Dos últimos 10 jogos contra Vovô, o Leão ganhou somente um, em 2023, na partida de ida da final do Estadual, que culminou no pentacampeonato histórico do time.

Por outro lado, nas últimas 10 finais, o Fortaleza saiu campeão em sete edições (2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023).