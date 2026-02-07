Diário do Nordeste
Vai ter Super Bowl no Brasil? Saiba mais detalhes

Final vai ser transmitida em evento oficial da NFL no Rio de Janeiro

Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Legenda: Seattle Seahawks e New England Patriots se enfrentam pela final do Super Bowl
Foto: Foto por CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O Super Bowl, principal evento do Campeonato de Futebol Americano, está marcado para ser realizada neste domingo (8), às 20h30. A grande final marca o duelo entre New Englad Patriots e Seattle Seahwaks. No Brasil, país com muitos fãs do esporte, Super Bowl LX Experience vai mostrar tudo que vai acontecer em Santa Clara, na Califórnia, em evento no Rio de Janeiro. 

Com a venda de ingressos tendo sido aberta para o público, por meio do site Ticketmaster, o evento será realizado no Armazém 3, na Zona Portuária. Ainda sobre a final, em momento do intervalo, o porto-riquenho Bad Bunny, vencedor do Grammy, vai fazer apresentação musical.

Além do Brasil, o Super Bowl LX Experience também vai acontecer na Alemanha, Austrália, Canadá, Espanha, México e Reino Unido. Com a programação incluindo atração musical, polo gastrônimico e loja oficial da NFL para os fãs da liga mais forte de futebol americano no mundo.

