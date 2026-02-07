Diário do Nordeste
Ferroviário x Iguatu: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 3ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Ferroviário faz jogo decisivo com o Iguatu por uma vaga nas semifinais
Foto: @soaresx_fotografo

Ferroviário e Iguatu se enfrentam neste sábado (7) às 16h30, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 3ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense 2026.

Onde Assistir

A partida será transmitida pela FCF TV e TVC. A Verdinha também transmite a partida em áudio.

Palpites

inter@

Como chegam as equipes

A partida vale classificação para as semifinais. O Ferroviário é o 3º do Grupo C com 1 ponto. Para o Tubarão da Barra, uma vitória garante vaga,desde que supere o Horizonte no saldo de gols, caso o Galo também ganhe seu jogo.

Um empate ou derrota também podem classificar o time coral, desde que o Galo também tenha o mesmo resultado.

O meia Thalisson lamentou o empate na rodada anterior com o Floresta e foca no jogo com o Iguatu.

"Tivemos a proposta de buscar os 3 pontos, mas não é desculpa. Agora é buscar o resultado contra o Iguatu e nossa classificação".

Legenda: O Iguatu vem de 5 empates seguidos e busca a vitória diante do Ferroviário para avançar de fase
Foto: João Marcos Lima | ADI

O Iguatu é o vice-líder do Grupo D. O Azulão tem 2 pontos. Se vencer o Ferroviário, estará classificado. Se empatar, torce para que o Floresta também empate. E se perder, torce para que o Verdão também perca. A equipe não terá o zagueiro Diguinho, expulso contra o Fortaleza, no empate em 1x1 no PV.

O camisa 10 da equipe, avaliou o confronto e a luta pela classificação. 

"O ponto com o Fortaleza é importante, por estarmos em um grupo acirrado. Nenhum jogo é fácil. Vamos nos empenhar como estamos fazendo e entrar pra ganhar esse jogo. Será dificil de novo, mas o jogo é jogado, mas é fazer um bom jogo para a conseguir a vitória e classificação para a semi", disse ele, em entrevista à Verdinha.

Prováveis Escalações

Ferroviário

Sivaldo Júnior, Ramires, Léo Paraíso, Iago Fabrício e Pedrinho, Luan, Lucas Black, Thálisson, Yair Mena e Jefinho.

Iguatu
 
Zé Rafael, Biel Potiguar, Max Oliveira,  Wagner Vidal, Eric, Rogério, Caio Soares, Cássio, Victor Salvador, Tiaguinho Silva, Matheus Lima. Técnico: Washington Luis

Arbitragem

Árbitro: Luciano Miranda
Assistente 1: Zaqueu Linhares
Assistente 2: Wesley Miguel

