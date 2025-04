João Fonseca 2 x 0 Elmer Moller: veja como foi rodada decisiva para jogo de brasileiro

Após um mês afastado do circuito, João Fonseca voltou aos torneios com uma tranquila vitória nesta quinta-feira, no Masters 1000 de Madri. O tenista de 18 anos superou o dinamarquês Elmer Moller, 114º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, e avançou à segunda rodada no torneio espanhol.

Fonseca dominou o rival, que veio do qualifying, desde os primeiros games. Esbanjou precisão nos golpes no fundo de quadra e eficiência em todos os fundamentos, além de se mostrar à vontade na quadra central do complexo, a Manolo Santana Stadium, também conhecida como "Caixa Mágica".

A partida desta quinta também marcou o número 1 do Brasil ao torneio onde fez sua estreia e obteve sua primeira vitória num Masters 1000, no ano passado. Desta vez, ele compete no saibro de Madri com novo status, após brilhar nos primeiros meses da temporada, com direito ao seu primeiro título de nível ATP, em Buenos Aires, em fevereiro.

Na segunda rodada do Masters de Madri, o brasileiro enfrentará o americano Tommy Paul, 12º do mundo e dono de quatro títulos no circuito. Por ser o 11º cabeça de chave, Paul estreará direto nesta rodada. O americano de 27 anos, que já foi 9º do ranking, e o brasileiro nunca se enfrentaram.

A vitória desta quinta não deve alterar o ranking do brasileiro. Ao avançar a segunda rodada, o atual 65º do mundo defendeu o pontos conquistados na primeira rodada do Masters de Madri do ano passado. Se vencer mais uma partida, ele deve se aproximar do Top 50 - sua melhor colocação é a 59ª.

A estreia em Madri marca o retorno de Fonseca ao circuito após um mês. Ele não competia desde o fim de março, quando caiu na terceira rodada do Masters de Miami, nos Estados Unidos. Neste período, o brasileiro tirou uma semana de férias, cuidou da sua saúde mental e se preparou para a gira de saibro na Europa, que culmina com Roland Garros, no fim de maio.

A partida, na quadra central, começou com trocas intensas de bola no fundo de quadra e ligeira superioridade do brasileiro. Ele aproveitou uma das primeiras chances para quebrar o saque do adversário e fazer 2/1. Fonseca disparava bolas vencedoras de diferentes cantos da quadra enquanto o dinamarquês sucumbia ao nervosismo e errava golpes fáceis.

O jovem carioca obteve sua segunda quebra no sétimo game após acumular seguidos break points desperdiçados: 5/2. Em um jogo de poucas variações, afora um pontual "drop shot" de Fonseca, o set foi resolvido pela maior precisão do brasileiro nas bolas mais profundas.

O segundo set foi mais equilibrado. Moller elevou seu nível de jogo e passou a cometer menos erros. O dinamarquês surpreendia com uma característica incomum no circuito: era mais eficiente com seu backhand (esquerda) do que com seu forehand (direita). Mesmo assim, Fonseca seguia melhor e se impôs no saque do adversário no quinto game: 3/2.

Com a vantagem no placar, o brasileiro passou a jogar ainda mais solto. Confirmou seus games de saque com contundência, faturou mais uma quebra de saque e assegurou sua 10ª vitória no circuito da ATP nesta temporada. Fonseca terminou a partida com 16 bolas vencedoras, contra 10 do rival dinamarquês. E cometeu 25 erros não forçados, três a menos que Moller.