Breno Lopes volta a jogar após mais de um mês e Fortaleza ganha opção no ataque

O atacante Breno Lopes voltou a atuar pelo Fortaleza nesta quarta-feira (23) após mais de um mês afastado dos gramados por conta de uma lesão. O jogador entrou em campo no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Atlético Bucaramanga, na Libertadores.

“Muito feliz por estar de volta e ajudar meus companheiros numa partida tão difícil como são todas pela Libertadores. Poderíamos ter saído de lá com um resultado melhor, mas agora é ajustar e buscar os pontos necessários para lutarmos pela classificação”, disse o atacante.

De acordo com estatísticas da plataforma SofaScore, Breno Lopes esteve em campo por 24 minutos na partida, somando uma finalização para fora, um passe decisivo para outro jogador, sete ações com a bola e uma grande chance criada.

Aos 29 anos, Breno Lopes soma 12 jogos com a camisa do Fortaleza na atual temporada, além de dois gols e três assistências. Ele chegou ao Tricolor do Pici na temporada 2024, quando somou 36 jogos, cinco gols e três assistências.