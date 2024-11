Ceará lança nova camisa em alusão ao Dia da Consciência Negra; Veja imagens

O Ceará lançou nesta quinta-feira (14), a versão 2024 da camisa alusiva ao Dia da Consciência Negra. A camisa foi produzida em referência ao movimento hip-hop no estado do Ceará.

Predominantemente preta, a camisa foi feita no tecido Dry Jacquard, com uma modelagem oversized, mais ampla, tudo em alusão ao estilo musical homenageado pela produção.

As camisas estarão à venda nas lojas oficiais do Mais Querido a partir das 10h desta sexta-feira, 15, com disponibilidade nos modelos masculino (R$ 299,90), feminino (R$ 279,90), juvenil (R$ 279,90) e infantil (R$ 259,90). Associados do programa Sócio Vozão possuem desconto de 15% em qualquer um dos modelos.

Legenda: O Ceará lançou nova camisa em alusão ao Dia da Consciência Negra Foto: Stephan Eilert/Ceará SC

Movimento hip-hop no Ceará

Na peça oficial de lançamento da camisa, o Ceará SC produziu um fashion movie com uma música desenvolvida pelo o Dj PL e pela dupla Lunática e 6utto e com a participação de uma dupla de dançarinos de street.

O movimento hip-hop no Ceará teve seus primeiros registros no final dos anos 80 e início dos 90, com influências dos grandes centros urbanos brasileiros como São Paulo e Rio de Janeiro. Foi nos bairros da periferia de nossa Capital que movimento começou a se estruturar mais fortemente, evidenciado, principalmente, pela juventude que buscava expressar suas realidades sociais, econômicas e culturais.