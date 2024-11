Ceará confirma ingressos esgotados para partida contra o América-MG na Série B

Os ingressos para a partida entre Ceará e América-MG, na próxima segunda-feira (18), estão esgotados, conforme anunciou o Vovô nesta quinta-feira (14). O clube não confirmou a quantidade de ingressos vendidos, mas o último boletim apontava mais de 40 mil.

Ainda de acordo com a publicação do Ceará, restam poucas vagas exclusivas para check-in de sócios-torcedores. De acordo com apuração do Diário do Nordeste, a expectativa do clube é de um público em torno de 56 mil torcedores na partida.

O jogo é decisivo, porque pode marcar o acesso do Ceará para a Série A. Caso o Sport perca para a Ponte Preta no sábado (16), o Vovô precisaria vencer o América-MG para confirmar matematicamente sua classificação para a elite do futebol nacional.