Jogador do Fortaleza, Bruno Melo recebe proposta para atuar em time da Série B; veja detalhes

O lateral-esquerdo Bruno Melo, que pertence ao Fortaleza, despertou o interesse do Remo para a disputa da temporada 2025. O Diário do Nordeste apurou que o staff do jogador recebeu uma proposta do time azulino, recém-promovido para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

O Remo tem interesse em contar com o jogador na próxima temporada e deseja um empréstimo de Bruno Melo junto ao Fortaleza. Ele está emprestado atualmente ao Coritiba.

Legenda: Bruno Melo com a camisa do Fortaleza Foto: JL Rosa / SVM

Bruno Melo recebeu propostas de outros clubes e está avaliando as possibilidades junto ao seu staff. Aos 32 anos, o lateral-esquerdo tem contrato renovado com o Fortaleza até o dia 31 de dezembro de 2025.

Natural de Paracuru (CE), Bruno Melo chegou ao Fortaleza em 2015 e atuou com a camisa do clube por sete temporadas. Posteriormente, foi emprestado ao Corinthians, ao Goiás e mais recentemente ao Coritiba, onde disputou até o momento 42 jogos em 2024.