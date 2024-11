Enquete A Fazenda: quem deve ficar na votação da roça? Vote

Gizelly, Flora e Vanessa estão na oitava roça de "A Fazenda 16", a primeira da temporada formada exclusivamente por mulheres. A participante menos votada pelo público deixa o reality show nesta quinta-feira (14).

A berlinda foi finalizada após Luana vencer a Prova do Fazendeiro nessa quarta-feira (13).

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA

Na terça-feira (12), a dinâmica começou com o fazendeiro Sasha indicando Gizelly para a roça. Em seguida, foi a vez do poder do Lampião em que Flor teve que escolher três peões para serem votados pela casa. Ela optou por Babi, Flora e Sidney.

Mais votada, Flora ocupou o segundo banco da zona de eliminação e puxou Vanessa da baia para o terceiro.

Na dinâmica do Resta Um, Luana foi a última e fechou a formação da roça preliminar, sendo a primeira berlinda 100% feminina da temporada. Por ser a última, a peoa vetou Gizelly de disputar a Prova do Fazendeiro.

No desafio realizada nessa quarta, Luana teve a maior pontuação e conseguiu a vaga de fazendeira da semana, enviando Flora e Vanessa para a berlinda definitiva com Gizelly.