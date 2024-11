Fã burla segurança de cemitério e mostra, pela primeira vez, túmulo de Silvio Santos

Um fã do apresentador Silvio Santos burlou as recomendações de segurança do Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, e fez foto e vídeo ao lado da lápide em que ele foi sepultado. As imagens foram feitas na última semana, cerca de três meses após a morte de Silvio, e publicadas nas redes sociais, chamando atenção do público nesta quarta-feira (13).

Silvio faleceu aos 93 anos por conta de uma broncopneumonia. Na época, a família do apresentador agradeceu as manifestações de carinho dos fãs, que encheram as redes sociais de homenagens.

Veja também Zoeira Morre Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, aos 93 anos Zoeira Qual a fortuna de Silvio Santos? Conheça o império do apresentador

Entretanto, até então, nenhuma foto do local do sepultamento havia sido divulgada. Ornamentada com escritos em hebraico, a lápide de Silvio Santos apresenta a reprodução de um versículo bíblico e ainda completa uma mensagem afetuosa à memória do apresentador. "Filho, amado e escolhido de Deus para espalhar amor e alegria entre os homens. Com muito amor de sua esposa, filhos e netos", diz o escrito.

Ainda que o admirador tenha tido acesso ao local, o acesso à lápide de Silvio não é permitida. Isso porque o Cemitério Israelita do Butantã não tem acesso liberado ao público. Apenas seguidores da religião judaica estão autorizados a acessar.

Segundo a recomendação, no entanto, os frequentadores judaicos devem optar pela discrição. Segundo o jornal O Globo, que contatou a associação Chevra Kadisha, responsável pelo cemitério, a tradição judaica pontua que homenagens a falecidos não sejam realizadas no local de sepultamento.