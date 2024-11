Globo escala 'Tieta' para substituir 'Alma Gêmea' no 'Vale a Pena Ver de Novo'

A Tv Globo anunciou o nome que irá substituir a novela 'Alma Gêmea' no 'Vale a Pena Ver de Novo'. Uma das tramas de maior sucesso da televisão brasileira, 'Tieta' está de volta às telinhas a partir de 2 de dezembro.

De autoria de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, a obra é livremente inspirada no romance 'Tieta do Agreste', de Jorge Amado. Em 2024, a novela completou 35 anos desde a primeira exibição.

A trama é ambientada na fictícia Santana do Agreste, no Nordeste brasileiro, e conta a história de Tieta, interpretada na primeira fase por Claudia Ohana. A protagonista é expulsa da cidade pelo pai, Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), indignado com o comportamento liberal da jovem e influenciado pelas intrigas de sua outra filha, Perpétua, vivida por Adriana Canabrava.

Tieta vai embora para São Paulo e, 25 anos depois, a personagem, agora interpretada por Betty Faria, reaparece em Santana do Agreste de uma maneira bem diferente: rica e decidida a se vingar das pessoas que a maltrataram no passado.

Para incomodar a família, ela se envolve com o sobrinho, o jovem seminarista Ricardo (Cássio Gabus Mendes), filho de sua traiçoeira irmã Perpétua, agora vivida por Joana Fomm, uma das grandes vilãs da novela.

Betty Faria celebrou a reexibição da obra, que foi um grande marco em sua carreira, e destaca a personalidade forte da personagem Tieta.

"Tenho orgulho do que ela representava. Tieta era muito moderna, hoje ainda é revolucionária. Era uma pessoa do bem, cheia de amor, que chega na cidade para ajudar a melhorar a situação, sempre trazendo ideias novas e derrubando preconceitos", afirmou a atriz.

"Fiquei feliz demais porque é um trabalho que entrou no coração do público e ficou. Foi um grande sucesso da minha maturidade como atriz, que me trouxe muita felicidade, e uma novela exibida em muitos países, sempre muito bem-recebida", comemorou.

Entre outros personagens de maior destaque no folhetim, estão Tonha (Yoná Magalhães), Carmosina (Arlete Salles), Imaculada (Luciana Braga), Timóteo (Paulo Betti), Osnar (José Mayer), Coronel Artur da Tapitanga (Ary Fontoura), Modesto Pires (Armando Bógus), Dona Milu (Mirian Pires) e Amorzinho (Lilia Cabral).

A trilha sonora conta com sucessos de Fagner, Djavan, Roberta Miranda, entre outros artistas.

'Tieta' será exibida no 'Vale a Pena Ver de Novo' a partir de 2 de dezembro, após a 'Sessão da Tarde'. A novela tem direção geral de Paulo Ubiratan e direção de Reynaldo Boury e Luiz Fernando Carvalho.