Djavan é homenageado pelo 'Som Brasil' nesta quarta (13); veja que horas começa programa na Globo

O cantor Djavan é o convidado homenageado pelo programa "Som Brasil" nesta quarta-feira (13), na TV Globo. A atração começa logo após a novela "Mania de Você", às 22h35, conforme a programação da emissora.

Nesse episódio, o apresentador Pedro Bial entrevista o artista, de 75 anos, que tem mais de quatro décadas de carreira e é um dos nomes mais prestigiados da música brasileira.

Djavan canta no palco do programa as canções como “Se”, “Oceano”, “Te Devoro”, “Azul”, Samurai”, “Pétala” e outras.

Na conversa, o artista fala sobre sua conexão com a música, que iniciou ainda infância, vinda, principalmente, por meio de sua mãe; a ausência de relação com o pai; a aposta de que ele se tornaria um grande jogador de futebol; como e quando iniciou na composição; e outras passagens e depoimentos inéditos, carregados de sentimentos.

Pedro Bial ainda direciona a entrevista para a relação do cantor com outros movimentos musicais, em especial com o tropicalismo, e o profissional ainda revela como surgiram algumas de suas amizades, como a com Caetano e com Gal Costa.