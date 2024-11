Quem é Diego Lozano, novo jurado do MasterChef que avaliou sobremesa dos finalistas

Um dos destaques da final do "MasterChef Brasil 2024" foi a participação especial de Diego Lozano. O chef e confeiteiro foi anunciado no programa como um dos novos jurados do "Masterchef Confeitaria", que estreia na TV na próxima terça-feira (19).

Com mais de 25 anos de carreira gastronômica, Diego se tornou especialista em doces e sobremesas. Ele é considerado o melhor chocolateiro do Brasil, depois que ganhou a seletiva brasileira do World Chocolate Masters, em 2007 e 2015. Ele também ficou entre os 20 melhores do mundo na final mundial do mesmo campeonato.

Além de chocolateiro, o chef também possui uma escola online de confeitaria, onde ensina aos alunos os segredos e surpresas de se produzir uma boa sobremesa.

"O principal objetivo em nossos cursos é transmitir de forma clara e objetiva, não só um profundo embasamento técnico, quanto a um sólido aprimoramento prático contidos no universo da confeitaria", diz Diego no website do curso.

Atuação na TV

Lozano também não é calouro no universo da televisão. Ele já apresentou o programa "A Confeitaria", no canal Bem Simples, da Fox, mas esta será a primeira vez que atuará como um jurado. Em uma entrevista para a revista Caras, o chef comentou sobre a sua entrada no MasterChef.

"Foi um grande aprendizado. É interessante estar no papel de jurado, sempre assisti, mas estar lá é muito mais complicado. Não é só julgar o trabalho, é julgar a pessoa, é muito complexo. E conforme vai passando o tempo, a gente, inevitavelmente vai criando laços com os participantes, então, é muito mais difícil que eu imaginava e muito mais interessante. Eu adorei a experiência", conta.

Sem entrar em muitos detalhes, o chef adiantou as novidades dessa nova versão do programa, que celebra 10 anos em 2024. "Acredito que isso vai trazer uma visibilidade para confeitaria gigantesca! Vai abrir portas para muita gente", afirma.