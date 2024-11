Em menos de 24 horas, Ceará confirma 40 mil torcedores no Castelão em possível jogo do acesso

O Ceara divulgou nesta quarta-feira (13), que mais de 40 mil torcedores estão confirmados para o jogo que pode valer o acesso do clube para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Vozão enfrenta o América/MG na próxima segunda-feira (18), às 21h45, pela 37ª rodada da Série B e o Vovô pode garantir vaga na Série A nesta partida, caso vença e o Sport perca para a Ponte Preta no sábado. O Vovô é o 4º colocado com 60 pontos, mesma pontuação do time pernambucano, mas está à frente pelo número de vitórias.

O clube abriu o check-in e venda de ingressos ainda na manhã desta quarta-feira e em menos de 24 horas, o número expressivo foi alcançado.

O clube não informou a quantidade exata de check-ins realizados por sócios-torcedores e de ingressos vendidos. Todos os setores postos a venda ainda possuem entradas para a torcida alvinegra, exceto o Inferior Norte, já esgotado.

PREÇO DOS INGRESSOS

Superior Norte: R$ 30,00 / R$ 15,00 (meia)

Superior Sul: R$30,00 / R$ 15,00 (meia)

Superior Central: R$30,00 / R$ 15,00 (meia)

Premium: R$250,00 / R$ 125,00 (meia)

Inferior Sul: R$30,00 / R$ 15,00 (meia)

Inferior Central: R$80,00 / R$ 40,00 (meia)

Especial: R$ 100,00 / R$ 50,00 (meia)