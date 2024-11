Paraguai x Argentina pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

O Paraguai entra em campo nesta quinta-feira (15), às 20h30 (horário de Brasília), contra a Argentina, pela 11ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. O duelo acontece no Defensores del Chaco, em Assunção (PAR).

A Albirroja é a 6ª colocada com 13 pontos, e vem em grande momento. São 4 jogos de invencibilidade, com vitórias diante de Brasil e Venezuela.

Já a Albiceleste lidera as Eliminatórias com 22 pontos, e vem de goleada de 6 a 0 na Bolívia, no Monumental de Nuñez.

Onde assistir

O canal SporTV transmite.

Palpites para o jogo

Escalações

PARAGUAI:

Gatito Fernández; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Alderete e Agustín Sández; Cubas, Bobadilla e Villasanti; Almirón, Enciso e Álex Arce. Técnico: Gustavo Alfaro.

ARGENTINA:

Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez e Lautaro Martinez. Técnico: Lionel Scaloni.