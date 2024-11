Ceará recebe proposta de clube da MLS, mas recusa vender Erick Pulga antes do fim da Série B

Destaque do Ceará na temporada 2024, o atacante Erick Pulga já vem recebendo investidas de outras equipes. Um clube que disputa a MLS, liga de futebol dos Estados Unidos, fez proposta para comprar o jogador, mas a diretoria alvinegra respondeu que não fará negócio antes do fim da Série B.

A proposta dos norte-americanos foi de 4 milhões de dólares, cerca de R$ 23 milhões. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo Diário do Nordeste. Dirigentes do clube da MLS estiveram em Fortaleza para tentar o negócio e até assistiram o último jogo do Vovô no Castelão.

A recusa do Ceará, no entanto, foi momentânea, deixando em aberto uma nova negociação para depois do fim da temporada. A diretoria alvinegra ouvirá outras propostas que devem chegar pelo atacante e internamente acredita-se que ele poderá ter ofertas maiores.

Durante os últimos meses, o staff do jogador recebeu muitas sondagens de equipes do Brasil e do exterior, mas a grande maioria ainda não formalizou propostas.

Em sua melhor temporada da carreira, Pulga marcou, até aqui, 22 gols em 49 jogos e foi o autor de três assistências. Ele é o artilheiro isolado da Série B de 2024 com 13 gols.

O Ceará é dono de 40% dos direitos econômicos do ponta-esquerda e tem contrato com o ele até o fim de 2025.