Bruno Tubarão inicia transição no Ceará após mais de três meses sem estrear

O atacante Bruno Tubarão, jogador do Ceará, iniciou o processo de transição física no departamento médico do clube, aproximando-se assim de estar apto para voltar a atuar profissionalmente. O jogador, contratado para 2025, ainda não estreou pelo Vovô.

O jogador havia sofrido uma lesão ainda em 2024, quando defendia o Atlético-GO, o que fez com que ele apresentasse níveis de força abaixo dos demais jogadores do Ceará. O clube então optou por colocá-lo em tratamento no departamento médico.

Ele chegou a entrar na transição, ainda em janeiro, mas em fevereiro, durante a fase final de transição, foi identificada uma nova lesão muscular na região anterior da coxa esquerda. Desde então, ele estava em tratamento fisioterápico, mas agora entra na transição.

Tubarão é desfalque do Ceará contra o Grêmio, neste sábado (5), além de Pedro Henrique (em tratamento para lesão do ligamento colateral medial) Ramon (fase inicial de transição) e Richardson (realizou cirurgia para tratamento de fascite plantar).