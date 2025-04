Ceará faz mosaico de conscientização sobre autismo no Castelão; veja fotos

Antes da bola rolar para Ceará e Grêmio neste sábado (5), o clima da Arena Castelão foi marcado pela festa dos torcedores alvinegros e uma ação de conscientização sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Com mosaico 3D e com as crianças que entraram em campo com a equipe alvinegra com camisa em alusão ao espectro, a torcida do Ceará alertou sobre o transtorno do espectro autista.

Em uma bela ação, a torcida do Ceará ressaltou que o espectro não é uma doença e, assim, não se cura. Com um urubu, símbolo da torcida organizada, com o colar de identificação autista e fones de ouvido, a campanha ressalta a importância de compreender as necessidades dos portadores do espectro.

VEJA IMAGENS:

Legenda: Crianças que entraram em campo com o o time usavam camisa em alusão ao autismo Foto: Thiago Gadelha / SVM

Legenda: Ação de conscientização do espectro autista foi realizada na entrada dos times em campo Foto: Thiago Gadelha/ SVM

Legenda: Visão da arquibancada do mosaico da torcida do Ceará. Foto: Daniel Farias / SVM

DIA MUNDIAL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO:

O Dia Mundial do Autismo, celebrado anualmente em 2 de abril, foi criado pela Organização das Nações Unidas em 18 de dezembro de 2007 para a conscientização acerca dessa questão.

* Sob supervisão de Daniel Farias