Torcida do Ceará faz festa em reencontro na Série A com vitória; veja fotos

O Ceará venceu o Grêmio por 2 a 0 neste sábado (5), na Arena Castelão, em partida que marcou o reencontro do clube com a torcida alvinegra na Série A. O último confronto com público pela elite nacional foi contra o Cuiabá, há 912 dias atrás.

Em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2025, o Ceará fez, depois de dois anos, cinco meses e 21 dias, uma partida como mandante na Série A com a presença do seu torcedor. Com 26.777 torcedores apoiando o Vovô, com gols de Pedro Raul e Matheus Araújo, o Alvinegro fez desse reencontro com a torcida, um fator decisivo para a vitória.

ÚLTIMA PARTIDA COM PÚBLICO NA SÉRIE A

O ano de 2022 não foi fácil para o torcedor do Ceará. Em temporada conturbada, com eliminações marcantes e crise política interna, o Alvinegro acabou sendo rebaixado no final da competição da elite nacional.

A partida contra o Cuiabá, realizada no dia 16/10/2022, em duelo válido pela 32ª rodada e que acabou empatada por 1 a 1, foi marcada por conflitos na arquibancada, no qual torcedores tiveram que invadir o gramado para fugir da confusão. Com o acontecimento, que não rebaixou matematicamente mas que foi determinante para o descenso do Alvinegro, o Vovô foi punido e jogou os seus jogos que restavam como mandante sem público.

IMPORTÂNCIA DO TORCEDOR

Ao longo de sua história, a relação entre Ceará e sua torcida é um fator quase que determinante para o sucesso do Alvinegro. Durante seus 110 anos de existências, por exemplo, as conquistas como a do Torneio Norte-Nordeste de 1969, o primeiro título da Copa do Nordeste em 2015 - título este que a camisa desta temporada faz alusão - e a própria campanha do acesso em 2024 com a maior média e dono de 9 dos 10 maiores públicos da competição, passaram diretamente pela participação da torcida do clube.

Legenda: Torcedora do Vovô comemora na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha / SVM

Legenda: Torcida Alvinegra comemorando partida vencida sobre o Grêmio Foto: Thiago Gadelha / SVM

Legenda: Festa da torcida do Ceará na estreia como mandante da Série A Foto: Thiago Gadelha / SVM

Legenda: Torcida alviengra faz a festa com a vitória Foto: Thiago Gadelha / SVM

