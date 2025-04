Fortaleza embarca com desfalques para enfrentar o Mirassol; veja relacionados

O Fortaleza embarcou na tarde deste sábado (5), para São Paulo, visando o confronto deste domingo (6), às 18h30, no Estádio Campos Maia, contra a equipe do Mirassol. Na delegação que embarcou hoje no Aeroporto Internacional de Fortaleza, Pochettino, Brítez e Tinga ficaram de fora e vão ser desfalques para a partida.

O capitão da equipe e autor de um dos gols da vitória na estreia do Campeonato Brasileiro, Tinga, se recupera de edema muscular na panturrilha esquerda. Já Brítez, trata entorse no tornozelo esquerdo. Breno Lopes, por sua vez, segue em tratamento da fratura no antebraço direito. Os três já foram ausências no duelo contra o Racing, na derrota na estreia do Leão na Libertadores. Com isso, a surpresa foi a ausência de Pochettino, por razões ainda desconhecidas.

Além desses nomes, Pedro Augusto, Felipe Jonatan, Dylan Borrero, Caio Wesley também não viajaram junto à delegação e estão fora do confronto.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS:

Goleiros: João Ricardo, Brenno e Magrão;

Laterais: Diogo Barbosa, Bruno Pacheco, Mancuso;

Zagueiros: Titi, Gustavo Mancha, David Luiz, Gastón Ávila, Kuscevic

Volantes: Bruninho, Lucas Sasha, Rossetto, Zé Welison;

Meias: Lucca Prior, Martínez, Calebe, Pol Fernández, Yago Pikachu

Atacantes: Moisés, Lucero, Kervin, Marinho, Deyverson, Allanzinho.