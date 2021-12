Fortaleza perde para o Cuiabá fora de casa e busca pelo G4 fica para a última rodada

Após a histórica classificação para a Libertadores na rodada anterior da Série A no Castelão na sexta-feira, o Fortaleza entrou em campo nesta segunda (6), com o objetivo de entrar no G4, ao encarar o Cuiabá na Arena Pantanal. Uma vitória era suficiente para o Leão ultrapassar o Corinthians e terminar a 37ª rodada no G4, mas a equipe tricolor foi derrotada por 1 a 0, se mantendo na 5ª colocação com 55 pontos.

Mas o Fortaleza terá mais uma chance de encerrar a Série A no G-4, ao enfrentar o Bahia no Castelão na última rodada, na quinta-feira (9), às 21h30. Para isso, o Tricolor precisa vencer e torcer por um tropeço do Corinthians contra o Juventude em Caxias do Sul (RS).

O jogo

O Fortaleza começou o jogo precisando segurar o ímpeto o Cuiabá, que entrou em campo ameaçadíssimo de rebaixamento. E a pressão do Dourado surtiu efeito, com Felipe Marques sofrendo pênalti de Jackson no 4º ataque seguido dos mandantes em menos de 10 minutos de jogo. E na cobrança, aos 8 minutos, Elton bateu bem e abriu o placar para o Cuiabá.

Depois do gol sofrido, o Fortaleza continuou pressionado, com Elton e Felipe Marques perdendo boas chances. E na frente, não conseguiu criar nada

Insatisfeito com a atuação do seu ataque, Vojvoda, colocou Osvaldo e David em campo, tirando Bruno Melo e Depietri.

Melhora

E a equipe tricolor ficou mais ofensiva e passou a criar mais, dominando a etapa final desde o início, finalizando com Wellington Paulista e Titi com perigo.

Com o domínio do Fortaleza, o Cuiabá se retraiu, ainda mais com as mudanças defensivas de seu treinador, Jorginho.

Já mais à vontade em campo, o Leão por pouco não empatou o jogo, com Benevenuto e Titi cabeceando com perigo e David exigindo defesa de Walter.

Com Robson e Romarinho em campo depois dos 30 minutos, o Leão continuou em busca do empate, mas o Cuiabá se defendeu bem e o goleiro Walter foi seguro nas finalizações de Robson e David.

Assim, o Leão amargou uma derrota para um time que jogava a vida na Série A, impedindo que o time cearense entrasse no G4. Mas o Leão terá a chance de na última rodada no Castelão.

Ficha Técnica:

CUIABÁ 1 X 0 FORTALEZA

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data: 6 de dezembro de 2021

Horário: 20 horas

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (MT)

Cartões amarelos: Paulão e Camilo (Cuiabá); Jackson e Matheus Jussa (Fortaleza)

GOL: Elton, aos 8 do 1ºT (Cuiabá)

CUIABÁ: Walter; Lucas Ramon (Anderson Conceição), Paulão (Marllon), Alan Empereur e Uendel; Camilo, Pepê (Auremir) e Max (Rafael Gava); Felipe Marques, Jonathan Cafu (Cabrera) e Elton. Técnico: Jorginho

FORTALEZA: Marcelo Boeck; Jackson (Tinga), Marcelo Benevenuto, Titi; Pikachu, Ronald, Matheus Jussa, Bruno Melo (Osvaldo) e Lucas Lima (Romarinho); Depietri (David) e Wellington Paulista (Robson). Técnico: Juan Pablo Vojvoda