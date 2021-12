Veja momentos da carreira de Gkay, a atriz influencer que movimentou o Brasil com sua farofa

A influenciadora digital Géssica Kayane Rocha de Vasconcelos, a Gkay, está dando o que falar nos últimos dias com a "Farofa da Gkay", evento idealizado por ela para comemorar seu aniversário de 29 anos. Com ares de festival, a festa deste ano aconteceu em Fortaleza, no Marina Park Hotel, e reuniu diversos famosos, gerando uma receita de engajamento e memes.

Mas Gkay não começou sua carreira como influencer. Em 2013, inspirada por Whindersson Nunes e incentivada por familiares, ela começou a gravar vídeos de humor. Já em 2017, ela lançou sua própria tour de stand-up e rodou o país.

Veja a seguir alguns momentos da carreira de Gkay:

Multishow

Legenda: A atriz e influencer fez Jennyfer no programa de humor "Os Roni", no Multishow Foto: Divulgação

Isso a levou para a carreira de atriz. Convidada por Whindersson, ela participou do humorístico "Os Roni", do Multishow, no papel de Jennyfer.

Carnaval

Legenda: GKay fez a personagem Michelle no filme "Carnaval", da Netflix Foto: Reprodução

No ano seguinte, ela gravou o filme "Carnaval", que foi lançado na Netflix em 2 de junho de 2021, em 190 países. Na produção, ela interpreta Michelle. O longa é estrelado ainda por Giovana Cordeiro, Bruna Inocencio e Samya Pascotto.

Detetive Madeinusa

Legenda: A humorista deu vida a uma vidente no filme Foto: Divulgação/Stella Carvalho

No último dia 12 de novembro, Gkay colocou mais um filme no seu currículo, desta vez na plataforma de streaming Prime Video: Detetive Madeinusa.

Na produção, ela interpreta a vidente Marcela, que junto com Uóston (Bruno Montaleone), a atendente da loja de acessórios para detetives Larissa (Aisha Jambo) e a hacker Zuleide (Luana Tanaka) ajuda o detetive Madeinusa (Tirullipa) a desvendar o roubo de um boi premiado.

Nova série de comédia brasileira

Em 2022 Gkay estrelará a nova série de comédia brasileira da Netflix. Ainda sem nome, o seriado foi anunciado em junho deste ano pelo streaming.

"Suspeitos? Talvez. Hilários? Com certeza. Minha nova comédia brasileira vem aí e só de ver esse elenco com a Maíra Azevedo, Fernanda Paes Leme, Thati Lopes, Marcelo Médici, Silvero Pereira, Gkay, Rômulo Arantes Neto, Raphael Logam, Dhu Moraes, Gi Uzêda, Cezar Maracujá, Eliezer Motta e Paulo Tiefenthaler eu já sei que vai ser demais. Em breve eu volto aqui com mais informações, prometo", diz a descrição.

Farofas da Gkay

A "Farofa da Gkay" surgiu em 2017, como comemoração anual do aniversário de Géssica. O evento ocorria sempre na Paraíba, terra natal da influencer, mas a pandemia de Covid-19, o hotel onde a festa se fixava fechou.

A solução encontrada por Gkay foi transferir a farofa para Fortaleza e transformá-la em um grande festival. A edição começou no domingo (5) e terminou nessa terça-feira (7).