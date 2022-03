Gkay faz 'mini farofa' com cantores cearenses em São Paulo

A influenciadora digital Gkay realiza uma "mini farofa" com os cantores cearenses Matuê, Matheus Fernandes e Nattan, em São Paulo, para lançar a própria marca de roupas. O evento acontece na noite desta segunda-feira (14).

Além dos nomes do Ceará, participam DJ Dilsinho, Léo Santana e DJ GBR.

Conforme banner divulgado pela influenciadora digital, o evento ainda irá contar com uma atração surpresa. "Que pressão é essa?", comentou Matheus Fernandes em postagem de Gkay no Instagram.

Um aviso na divulgação da festa chamou atenção dos usuários das redes sociais: "O evento começará às 21h. Após isso, portões serão fechados".

Promessa de segunda "Farofa" em Fortaleza

Legenda: Produção de festa deve acontece de 5 a 7 de dezembro, revelou Gkay Foto: Reprodução/YouTube

A edição do 2022 da "Farofa da Gkay" deve ocorrer em Fortaleza, no Ceará. A informação foi revelada por Gessica Kayane, a dona da festa, durante o podcast Poddelas, transmitido no YouTube, nesta sexta-feira (10).

"Eu gostei muito de fazer em Fortaleza, né? Acho que tem uma estrutura muito legal lá, pra gente fazer. Provavelmente, vai ser lá também. Time que tá ganhando a gente não mexe. Vamos deixar lá", revelou a influenciadora digital ao ser questionada sobre a edição 2022 da "Farofa".