Viih Tube assume affair com o ex-bbb Eliezer durante desfile do São Paulo Fashion Week

A youtuber e ex-bbb 21, Viih Tube, assumiu affair com o ex-bbb 22 Eliezer, durante desfile do São Paulo Fashion Week nesta sexta-feira (3).

A influenciadora contou, em entrevista à revista Marie Claire, que os dois estão ficando 'sem rótulos'.

Viih Tube Youtuber e ex-bbb "A gente está ficando e está rolando, mas sem rótulos. A gente está muito bem assim. Estamos ficando, nos conhecendo, mas não tem nada sério. O importante é ninguém ser magoado"

Rumores sobre o relacionamento já eram antigos

Os rumores do relacionamento teriam começado após os ex-bbbs terem sido vistos aos beijos no camarote de um evento em São Paulo.

A influenciadora rebateu críticas e reforçou que é a única que tem o direito de escolher com quem se envolve ou não.

"Eu lá tô ligando se vocês shippam eu com alguém ou não, gente, quem tem que gostar sou eu! Vocês já me shipparam com tanta gente que por trás me fazia tão mal! Eu tô em paz, feliz, não falem o que não sabem dos outros, mania de falar mal sem saber de nada, sem conhecer de verdade", disse.