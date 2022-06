Arthur Aguiar cancela turnê e fará quatro cirurgias de uma só vez: "preciso priorizar a saúde"

O cantor e vencedor do BBB 22 Arthur Aguiar deve passar, em breve, por quatro cirurgias de uma vez, segundo informou o colunista Leo Dias na última sexta-feira (3). Inicialmente, o artista havia cancelado a primeira turnê solo da carreira para corrigir uma hérnia inguinal próxima da virilha.

Além da primeira, que já havia sido divulgada, ele deve fazer uma septoplastia, com o intuito de corrigir um desvio de septo, uma turbinectomia para retirar um concha bolhosa crescida no nariz por conta da rinite e, além disso, uma adenectomia para cauterizar a região da adenoide e eliminar acúmulos de pus quando ficar doente.

A esposa do cantor, a influenciadora e empresária Maíra Cardi, concedeu entrevista a Leo Dias e falou sobre o procedimento. Segundo ela, o problema inicial, da hérnia, esta prejudicando a performance de Arthur.

"A hérnia é uma bola que vai crescendo e incomoda muito conforme você se move, desde o movimento para levantar da cama ao acordar aos passos que ele faz em cima de um palco, é claro. Arthur vai colocar uma tela pra impedir essa bola de continuar crescendo", explicou.

Enquanto isso, Arthur usou as próprias redes para se pronunciar sobre a questão. "Eu já sabia que tinha essa condição e precisava operar, escolhi entrar no programa e operar depois. Ao sair do 'Big Brother' minha turnê estava marcada e mais uma vez adiei a cirurgia. Comecei a ensaiar e, desde então, ela vem piorando muito, progressivamente", escreveu.

Veja:

Incômodo

A condição, no entanto, não é de hoje e Arthur já estava ciente do problema quando entrou no Big Brother Brasil ainda no início deste ano. Entretanto, o esperado era que o procedimento cirúrgico demorasse um pouco mais para ser realizado.

"Quando o Arthur saiu do BBB22, a turnê já estava marcada e ele nem sabia; porém as dores aumentaram muito. O médico disse que ele teria de fazer a cirurgia o quanto antes e então tiveram de cancelar a turnê. Ele entendeu, claro. Sabe que é preciso cuidar da saúde", contou Maíra Cardi.

A internação para a operação deve ocorrer ainda na próxima semana, enquanto o cantor já deu início ao processo pré-operatório. Ainda conforme Maíra, após isso ele deve retomar os compromissos pensados anteriormente.