Viih Tube rebate críticas sobre relacionamento com ex-BBB 22 Eliezer Netto

A ex-BBB e influenciadora Viih Tube usou as redes sociais para rebater as críticas que recebeu após assumir o namoro com o também ex-BBB Eliezer Netto. Defendendo o rapaz dos ataques, ela foi bem direta. "Vai transar", disse ao se chatear com a situação.

"Minha filha, sem sal é você, ele tem nada de sem sal, não, viu? Só de lembrar, já começo a arrepiar. Vai transar também, que acho que tá precisando", rebateu.

A briga começou quando uma das usuárias do Twitter chamou Eliezer de "sem sal", supondo que os dois não teriam nenhum tipo de química no relacionamento.

Viih Tube e Eliezer

Após uma série de respostas, Vitória também decidiu rebater a ideia de que os dois estão juntos para aparecer com maior frequência na mídia. "Vocês acham mesmo que precisamos de marketing para casal? Sendo que eu solteira causo muito mais", disse, reafirmando que a lógica seria se mostrar desapegada. Oi deixa eu explicar um negócio pra vocês, vocês acham mesmo que precisamos de marketing pra casal? Sendo que eu solteira causa muito mais, se fosse ir pela lógica de engajamento que vcs tanto falam, eu iria esconder minha relação com ele de vocês e fingir que tô a desapegada — Viih Tube 🎬 (@viihtube) July 11, 2022 "Ele me trata bem, cuida de mim. A química que a gente tem não tem preço. Quem tem que sentir somos nós, e não vocês. Então não enche a porra do saco", finalizou o assunto.