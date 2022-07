Matheus Pires, ex-participante do No Limite, mostra marcas após pegar varíola dos macacos

Matheus Pires, ex-participante do reality show 'No Limite', da TV Globo, foi diagnosticado com varíola dos macacos e mostrou nas redes sociais como percebeu as marcas da doença no próprio corpo.

Compartilhando a recuperação no Instagram, ainda internado desde quarta-feira (6), ele mostrou que tem várias feridas na face e diversos outros machucados espalhados pelo corpo. Pires segue isolado no hospital, com o objetivo de evitar contato entre ele e qualquer outra pessoa.

"Vim tranquilizar vocês, dizer que tá tudo ótimo, ainda estou internado, mas está tudo bem. Nos primeiros dois, três dias, os remédios estavam fazendo muito efeito, dormi bastante, estava enjoado, mas agora eu tô conseguindo lidar super bem", afirmou.

Isolado no hospital

Segundo Matheus, a rotina no hospital tem sido muito solitária, já que ele precisa ficar isolado até mesmo da equipe médica que o acompanha. Apesar disso, ele explicou, a cada dia apresenta nova melhora.

Legenda: Equipe de Matheus publicou comunicado nas redes sociais Foto: reprodução

Além disso, o ex-participante do reality agradeceu todas as mensagens de apoio dos fãs e amigos. "Muito obrigado por todas as mensagens de carinho e amor. Sigo internado e me recuperando. Em breve terei alta para continuar isolado, só que na minha casinha", declarou.

As informações científicas sobre a doença até então apontam que a varíola dos macacos pode ser transmitida por meio do contato com secreções contaminadas, superfícies que contenham o vírus e até por contato respiratório, gotículas e aerossóis circulando pelo ar.