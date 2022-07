Matheus Pires de 'No Limite' é diagnosticado com varíola dos macacos e não estará na final

O participante Matheus Pires, de "No Limite 2022", foi diagnosticado com varíola dos macacos e não comparecerá à final do reality show, que será realizado ao vivo nesta quinta-feira (7). Os sintomas começaram no início da semana. Pires está internado.

O comunicado foi feito pela equipe do carioca nas redes sociais. Ele se encontra estável e segue em recuperação e isolamento. O resultado saiu nessa quarta-feira (6).

Legenda: O participante carioca está "estável", segundo a equipe Foto: Reprodução

"Pedimos a todos que mandem energias positivas para que ele se recupere quanto antes e logo possa estar de volta. Por enquanto ele se encontra estável e assim que puder, vem aqui explicar tudo para vocês", diz nota.

A grande final de 'No Limite' acontece nesta quinta nos estúdios da Globo. Cinco finalistas restam no jogo, mas só três avançam à votação do público que define o ganhador dos R$ 500 mil. Serão exibidas as últimas provas do reality.

Pires foi o 12º eliminado do reality show, após passar pelas tribos Sol e Lua. Ele era um dos jogadores mais ativos no jogo e acabou criando diversas inimizades por suas estratégias.

Estratégia que viralizou em No Limite

Matheus Pires viralizou em "No Limite 2022", devido ao modo como se apresentou aos aliados no reality. Durante o programa de estreia, ele pediu para ser chamado de Pires e disse estar desempregado.

No entanto, quando se dirigiu ao público, desconversou: “ninguém me chama de Pires, todo mundo me chama de Matheus, o que estou fazendo aqui é totalmente montar um personagem”.

Ele foi um dos participantes mais queridos pelo público. Durante o programa de sobrevivência, fez também muitos laços, principalmente com Lucas, em que até deu um "selinho".