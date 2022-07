James Caan, de 'O Poderoso Chefão', morre aos 82 anos

O ator James Caan, intérprete de Sonny Corleone em 'O Poderoso Chefão', morreu nesta quarta-feira (6), aos 82 anos. A informação foi confirmada no perfil oficial do ator no Twitter.

"É com grande tristeza que informarmos a vocês a morte de Jimmy (apelido de James) na tarde de 6 de julho. A família aprecia as demonstrações de amor e condolências e pede que vocês continuem a respeitar a privacidade deles durante este período difícil", diz a nota oficial publicada nas redes sociais.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.



The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.



