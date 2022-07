Enquete No Limite 2022: vote em quem deve ganhar o reality show

Clécio, Charles, Ipojucan, Lucas e Victor formam o top 5 do No Limite 2022. Três dos cinco participantes irão disputar a grande final e o prêmio de R$ 500 mil.

Na quinta-feira (7), duas provas vão eliminar mais dois participantes. Assim, a final estará composta. A votação oficial será aberta durante o programa para que os telespectadores escolham o campeão da edição.

Imagens devem mostrar ainda os momentos finais do reality, gravados na fictícia Praia Dura, em Camocim, no litoral oeste do Ceará.

QUEM DEVE GANHAR O NO LIMITE 2022?

GRANDE FINAL

Para completar a noite, todos os participantes estarão presentes durante a final. Eles vão se reunir no cenário do programa para rever as principais provas, as votações e, além disso, discutir os problemas que surgiram ao longo da edição.

