Saiba como será a final do No Limite 2022; inscrições para próxima edição já estão abertas

Depois de dez semanas de competição e mais de 40 provas, o No Limite deste ano chega ao fim nesta quinta-feira (7). Fãs do reality show da TV Globo vão, enfim, conhecer o grande campeão da temporada.

Dos 24 participantes que iniciaram o jogo, apenas cinco chegaram à final: Charles, Clécio, Ipojucan, Lucas e Victor. O vencedor será escolhido pelo público por meio de uma votação no Gshow.

No programa que vai ao ar nesta quinta-feira, às 22h35min, depois de 'Pantanal', os competidores devem ainda disputar duas provas para demonstrar suas diversas habilidades individuais, como equilíbrio, agilidade, raciocínio lógico e força. Dois finalistas serão desclassificados e outros três passarão para a próxima etapa, que é a da votação aberta.

“Eles precisaram ser muito estratégicos, frios, conseguir trabalhar da forma mais racional e saber como dividir, onde gastar suas energias para ganhar nas etapas da prova. Avançaram apenas os mais completos, não só fisicamente, mas mentalmente", diz Angélica Campos, diretora-geral do projeto.

A diretora acredita que a final será "emocionante" e que "resume bem o que a gente se propôs a fazer nesta temporada", que foi "mais desafiadora em todos os aspectos, para a gente e para eles".

Ex-participantes

De acordo com a Globo, a noite especial, comandada pelo apresentador Fernando Fernandes, vai também reunir os participantes eliminados ao longo da temporada.

Em uma edição marcada por conflitos e desafios, os ex-competidores devem colocar os "pingos nos is" e relembrar os momentos mais marcantes da edição.

Inscrições para 2023

Interessados em participar da próxima edição de 'No Limite' já podem se inscrever no site do Gshow. Os candidatos devem estar dispostos a encarar desafios extremos em um lugar selvagem e sem conforto.