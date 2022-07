André Gonçalves não tem dinheiro para pagar dívidas de pensão alimentícia, alega defesa

A defesa de André Gonçalves, que está há dois dias com tornozeleira eletrônica devido a uma medida judicial, apontou que ator não tem dinheiro para pagar a pensão alimentícia, no valor aproximado de R$ 350 mil, que deve à filha Valentina Benini. As informações são do O Globo.

A jovem é fruto de uma antiga relação do ator com a jornalista Cynthia Benini. Em entrevista ao jornal, o advogado de André apontou a medida como "contraproducente" por impossibilitar o artista de circular e trabalhar e, assim, conseguir o dinheiro para pagar dívida.

André deve permanecer com a tornozeleira eletrônica por 60 dias, conforme determinação da Justiça. Além disso, não deve ultrapassar uma distância mínima ao redor de sua casa no Rio de Janeiro.

Na última sexta-feira (8), o ator passou uma noite na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, no Rio.

Para o jornal O Globo, fontes próximas a André apontaram que o ator está "se sentindo péssimo" devido ao uso da tornozeleira eletrônica.

Processo por pensão alimentícia

Além de Valentina, a outra filha de André, Manuela Seiblitz, também processa o ator por não pagamento de pensão. A jovem de 24 anos se formou recentemente no curso de Cinema.

Atualmente, Manuela assume o processo que a atriz Tereza Seiblitz, sua mãe, abriu contra o ator. O processo tramita a 4ª Vara de Família do Rio de Janeiro e aguarda a decisão do juiz.

André tentou um acordo com as filhas, no qual pagaria, para cada uma, R$ 1,2 mil reais somado a 10% do valor total que recebesse de cada trabalho. Valentina e Manuela não aceitaram a proposta.

Pré-candidatura anunciada

Em julho, André anunciou a pré-candidatura como a deputado estadual pelo Rio de Janeiro para as eleições de 2022. A filiação ao Partido Verde (PV) foi confirmada pelo próprio ator em uma publicação no Instagram.

Na imagem, o artista aparecia ao lado de Roberto Rocco e José Augusto Venda, membro da Executiva Nacional do partido. Conforme o advogado do ator, o caso não o impede de concorrer à candidatura.