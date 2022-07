André Gonçalves é preso por não pagar pensão alimentícia, diz colunista

O ator André Gonçalves, de 46 anos, foi preso no Rio de Janeiro por não pagar pensão alimentícia à filha Valentina Benini. A informação é da colunista Fábia Oliveira, do portal Em off.

Ele teria passado a noite em uma cadeia na Zona Norte do Rio de Janeiro na quinta-feira (7) e foi liberado no dia seguinte após uma audiência de custódia.

O ator vai cumprir pena em casa, com tornozeleira eletrônica. A prisão foi decretada por ele deixar de honrar com o pagamento do valor desde 2007, que à época seria de R$ 4,5 mil mensais.

A dívida de André com a filha é de mais de R$ 350 mil. Em entrevista ao O Globo, André havia informado que tentou um empréstimo de R$ 450 mil, que foi negado.

A esposa do ator, Danielle Winits, teria oferecido ajuda, mas ele afirma ter recusado.

André Gonçalves teve prisão decretada em novembro pela Justiça de Santa Catarina, mas não chegou a usar tornozeleira eletrônica por não ter sido encontrado.

Outros problemas envolvendo pensão de filhos

Em dezembro, veio a público outro pedido de prisão domiciliar por não pagamento de pensão alimentícia à filha Manuela, de 23 anos, fruto do relacionamento com a atriz Tereza Seiblitz.