Tereza Seiblitz dispara novamente contra André Gonçalves sobre o caso da pensão: 'Xingou a filha'

A atriz Tereza Seiblitz, mãe da filha mais velha de André Gonçalves, desabafou novamente sobre o caso da dívida de R$ 109 mil em pensão. Ela conta que o ator chegou a xingar a filha Manuela, 22, e também disparou palavras de ódio contra a ex-companheira.

"É triste e revoltante ver um pai expor assim os filhos. Um pai aparece em um vídeo com música melodramática do fundo dizendo o quanto ele é bom mesmo quando resolve não pagar pensão devida para as filhas. Como se pensão fosse um favor", iniciou o desabafo no Instagram.

Teresa relembra que os xingamentos de André contra Manuela, quando ela fez 18 anos e teve de assumir as questões da pensão: "Ele a xingou de todas as formas. André agora abre a boca para dizer que Manuela quer o mal dele e não sabe nem a idade dela. Não é 23 , é 22".

A atriz ainda relatou que André sempre foi ausente na vida da filha, e que começou a diminuir a pensão, e até não pagá-la, quando a jovem tinha nove anos.

"No dia em que ele viu que teria que pagar a pensão combinada, me ligou aos berros me xingando. Eu disse que estava entrando em cena. Ele disse que não queria saber que eu tinha que ouvi-lo àquela hora. É muito revelador um ator achar que pode fazer isso com uma atriz, não é? Machismo? Arrogância? (...)", comentou Seiblitz, que completou: "Não quero mais relação nenhuma com esse sujeito".

O ator deve pensão R$ 109 mil de pensão à Manuela, além de R$ 350 mil à filha Valentina Benini, de 18 anos. Recentemente, ele teve a prisão decretada por não pagar as dívidas.

A decisão de prisão domiciliar e uso de tornozeleira eletrônica já proferida pela Justiça de Santa Catarina se deu, conforme o ator, por uma dívida de R$ 13,5 mil cobrada em novo processo aberto por Valentina, referente a três meses de atraso na pensão de R$ 4,5 mil a que teria direito.

Existe uma outra ação movida por Cynthia em São Paulo que cobra mais R$ 350 mil por falta de pagamentos anteriores à filha do ex-casal, mas que ainda está em negociação.

O filho Pedro, 20, do casamento com atriz Myrian Rios, é o único que tem uma bom relacionamento com o pai. Atualmente, ele recebe R$ 1 mil mensais de pensão.

