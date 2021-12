Filha mais velha de André Gonçalves: '12 milhões de mães chefiam lares sozinhas'

Manuela Seiblitz, de 23 anos, comentou, no Instagram, sobre o problema social de filhos que não têm o apoio emocional e financeiro dos pais. A publicação da jovem ocorre em meio a um processo movido por ela contra o seu pai, o ator André Gonçalves. As informações são do jornal O Globo.

André Gonçalves

O ator deve pensão R$ 109 mil de pensão à Manuela, além de R$ 350 mil à filha Valentina Benini, de 18 anos. Recentemente, ele teve a prisão decretada por não pagar as dívidas.

"Curiosidade do dia: Mais de 5,5 milhões de pessoas não têm pai no registro e cerca de 12 milhões de mães chefiam lares sozinhas no Brasil", postou Manuela no Instagram.

Manuela, que foi criada longe do pai, assumiu o processo que a mãe movia contra ele na Justiça do Rio de Janeiro.