André Gonçalves cumprirá prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica no Rio de Janeiro

O ator André Gonçalves cumprirá prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica em sua residência no Rio de Janeiro, onde mora com a esposa, a atriz Danielle Winits. A prisão foi decretada pela Justiça de Santa Catarina após processo movido pela ex-esposa, a jornalista e atriz Cynthia Benini, devido a dívida de pensão alimentícia pelo artista.

Conforme o jornal O Globo, a decisão será cumprida assim que Gonçalves for notificado. "O André vai cumprir a [prisão] domiciliar, tendo em vista que está desempregado e não tem como arcar com a dívida nesse momento", afirmou o advogado do ator, Sylvio Guerra, ao jornal.

Em razão de o processo tramitar em Santa Catarina e o ator morar no Rio, André Gonçalves ainda não foi notificado. Ele aguarda chegada do mandado para começar a cumprir a decisão.

A defesa do ator sinalizou à publicação que não tomará outra medida — o processo pode contar com outros desdobramentos após o período estabelecido na decisão.

"Retomando a vida profissional, ele vai continuar arcando com as pensões. Tudo o que ele mais quer é voltar a trabalhar e cumprir as responsabilidades como pai", complementou o advogado do ator, atualmente desempregado.

Dívida

Com 46 anos, André Gonçalves deve cerca de R$ 350 mil à filha Valentina Benini, 18 anos, com quem mantinha bom relacionamento até a decisão, segundo o jornal. O valor mensal do pagamento é de R$ 4,5 mil.

O ator foi demitido em 2016 e estava inadimplente desde 2017. No período, a dívida chegou a R$ 112.044,33. Com correção monetária e juros, o montante subiu para R$ 352.579,01.

Ainda em razão das dívidas com a pensão da filha, os bens do ator foram penhorados em julho deste ano.

Até ser demitido, as pensões dos três filhos de André eram descontadas diretamente da folha de pagamento dele, aponta o advogado.

Depois de perder o emprego, o ator deixou de arcar com o pagamento do valor integral acordado, mas não deixou de depositar parte da quantia, obtida pelos ganhos dele com trabalhos autônomos.

"Neste período ele nunca deixou os filhos totalmente desemparados. Sempre que faz um trabalho, ele paga alguma coisa, mas não o valor integral", ressaltou o advogado, acrescentando que os juízes estavam acolhendo as ponderações e provas de que ele não teria como pagar os valores integralmente. "O que ele arrecadava nos eventos depositava o que podia. Mas nesse momento ele não tem condição de pagar".

O último trabalho de André Gonçalves na TV foi a participação do quadro "Dança dos Famosos", parte do antigo "Domingão do Faustão". O ator não chegou à final da competição, da qual Danielle Winits ficou em segundo lugar.

Casamento de André Gonçalves e Cynthia Benini

André Gonçalves e Cynthia Benini se conheceram no reality show "Casa dos Artistas 2", em 2002. Após um mês e meio de programa, ela foi eliminada; ele, porém, chegou à final, terminando em terceiro lugar. Ambos ficaram juntos daquele ano até 2006. Em 2016, casou-se com Danielle Winits.

O ator também é pai de Manuela, 23, da relação com Tereza Seiblitz, e de Pedro Arthur, 19, fruto do matrimônio com Myrian Rios.

Indireta?

No mesmo dia em que a prisão foi decretada, Cynthia Benini publicou, no Instagram, uma reflexão.

Legenda: Postagem da atriz foi feita no dia em que decisão judicial foi a público Foto: reprodução/Instagram

"Nada melhor que colocar a cabeça no travesseiro e poder agradecer a Deus por ser leal aos princípios morais e éticos", escreveu ela na legenda de uma foto, publicada pela ferramenta Stories.