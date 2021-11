Ator André Gonçalves deve aceitar prisão pois não tem dinheiro, diz advogado

O ator André Gonçalves, que teve a prisão domiciliar decretada por dois meses após não pagar pensão alimentícia da filha, deve aceitar a medida, pois, segundo defendeu seu advogado Sylvio Guerra, o artista não tem dinheiro.

"A prisão domiciliar ainda não teve início, só terá depois que ele for intimado. Não há o que fazer. O André está desempregado desde 2016. Nos últimos anos não fez grandes trabalhos. Fez uma peça ali, outra lá. Fez 'Dança dos Famosos' e só", comentou o advogado.

André aguarda a intimação para o início da prisão. Ele terá ainda de usar tornozeleira eletrônica. Ator mora no Rio de Janeiro com a esposa, a atriz Danielle Winits. As informações são do Uol.

Pagamento de pensão atrasado

A prisão foi decretada pela Justiça de Santa Catarina após processo movido pela ex-esposa, a jornalista e atriz Cynthia Benini, devido a dívida de pensão alimentícia pelo artista.

Com 46 anos, André Gonçalves deve cerca de R$ 350 mil à filha Valentina Benini, 18 anos, com quem mantinha bom relacionamento até a decisão, segundo o jornal. O valor mensal do pagamento é de R$ 4,5 mil.