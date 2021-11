Lary Bottino comparece em festa após contrair Covid e se defende: "Foi um falso positivo"

A influenciadora e ex-peoa de 'A Fazenda', Lary Bottino, se pronunciou na tarde desta quinta-feira (25), após ser acusada de ir a uma balada de São Paulo com amigas, no mesmo dia em que recebeu um teste positivo de Covid-19.

Bottino disse em seus stories do Instagram saber que se tratava de um falso positivo, por já ter um resultado negativo desta mesma semana.

"Estou tendo compromissos profissionais todos os dias. Eu tenho feito exame de Covid toda hora, PCR praticamente dia sim e dia não. Fui testada negativo essa semana, já tive Covid duas vezes, eu tenho as vacinas, então sabia que era impossível estar com Covid e que aquilo era um falso positivo", disse a influenciadora.

"Eu jamais colocaria a vida de ninguém em risco, até porque perdi a minha avó com Covid, eu sei o que é essa dor. Eu to sendo massacrada, julgada, condenada, e não tive nem a chance de vim aqui me defender".

Novos exames

Para provar estar bem, a ex-peoa disse ter feito novos exames na manhã desta quinta-feira (25) e todos deram negativo para a infecção.

"Tanto eu sabia que não estava com Covid porque tinha sido testada recentemente negativo e por todo o histórico de cuidados que tenho, que eu fiz os exames agora pela manhã, assim que acordei e os dois deram negativo, tanto o de PCR, quanto o de sangue. Eu não estou com Covid, eu não estava com Covid ontem a noite, foi um falso positivo, como eu já sabia naquele momento e por isso eu decidi sair", fala Bottino.

Legenda: Lary Bottino diz ter feitos exames que provaram estar negativada para Covid Foto: Reprodução Instagram

A história veio a tona após o colunista do portal IG, Gabriel Perline, revelar que Bottino estava escalada para participar do programa A Fazenda News, exibido pelo canal Record News, na quarta-feira (24), mas foi substituída após teste realizado na emissora constar positivo para o vírus.

Ela teria sido então orientada a ir para casa onde deveria ficar em isolamento. No entanto, na mesma noite, publicou vários vídeos curtindo a festa em São Paulo.

A influenciadora estava na companhia de Maju Mazalli, ex 'De Férias com o Ex', e da youtuber Gabriela Rippi. Elas disseram que não sabiam do suposto teste positivo, e que pretendem fazer o exame PCR para detecção do vírus nos próximos dias.