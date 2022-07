De prisão por dívida de pensão a briga em avião: 5 polêmicas envolvendo André Gonçalves

O ator André Gonçalves recebeu tornozeleira eletrônica, na última sexta-feira (8), para cumprir prisão domiciliar por dívidas de cerca de R$ 350 mil por pensão alimentícia. Antes dessa situação, o ex-global já havia virado notícia outras vezes por envolvimento em diferentes polêmicas.

O artista já se relacionou com diversas famosas, como Carol Machado, Renata Sorrah, Natália Lage, Alessandra Negrini, Cynthia Benini, Myriam Rios, Teresa Seiblitz, Vivane Pasmanter, Monique Evans e Letícia Sabatella.

Para além de sua vida amorosa, ele virou notícia por confusão em bar, briga em avião e ameaças a jornalista. Confira.

1. Dívidas de pensão

A polêmica mais recente é a prisão domiciliar do ator por dívidas de pensão alimentícia. Ele chegou a passar uma noite na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, até receber a tornozeleira eletrônica.

André terá que permanecer com o equipamento por 60 dias, sem que ultrapasse uma distância mínima ao redor de sua residência, por determinação da Justiça.

Ele é acusado de não pagar as pensões de Manuela Seiblitz, filha do ator com Tereza Seiblitz, e Valentina Benini, fruto da relação dele com Cynthia Benini. A defesa de André alega que ele não pagou as pensões para as filhas porque estaria desempregado desde 2016.

Manuela, inclusive, produziu um filme sobre abandono parental como trabalho de conclusão de curso em cinema. A filha do ator contou nas redes que a obra foi criada com base nas vivências dela com a ausência do pai.

"Por quanto tempo mais a gente vai suportar esse homem que só está entre nós na ausência?", diz a epígrafe do trabalho, publicada pela jovem nas redes sociais.

2. Briga em avião

Em 2001, o ator se envolveu em confusão em um avião com destino a Nova York. Ele teria misturado calmante com vinho, o que o deixou alterado e falando alto com os passageiros.

Pelé e Luana Piovani estavam no voo. Ao ver o atleta, André mandou que ele fosse à classe econômica, tentou beijá-lo, e, então, se tornou agressivo, xingando e cuspindo passageiros e comissários de bordo, de acordo com notícia da época.

A situação foi tão grave que o avião teve de fazer um pouso de emergência em Belém. Lá, o artista foi imobilizado e levado para uma clínica de reabilitação.

3. Maxilar quebrado em Lisboa

Um ano antes, em 2000, o ator se envolveu em briga em um restaurante em Lisboa, em Portugal, e acabou com o maxilar quebrado. Ele teria sido agredido pelos seguranças do estabelecimento

Na época, o ator Gonçalo Dinis disse à imprensa que eles haviam ido ao restaurante para jantar.

"Depois do jantar, ficamos no bar do restaurante. Na conversa, o André colocou os pés em cima de uma cadeira e o segurança mandou ele tirar. André voltou a encostar o pé na cadeira. O segurança chegou de uma forma grosseira mandando tirar."

André foi levado ao hospital depois de ter desmaiado.

4. Ameaça a jornalista

Em 2017, o nome de André Gonçalves virou notícia após ele ameaçar o jornalista Leo Dias. O colunista havia publicado que a esposa do ator, Danielle Winits, havia furado fila para entrar em avião alegando estar grávida.

Revoltado, André publicou vídeo nas redes sociais ameaçando o jornalista.

"Deixa eu te falar uma parada, já que você não respeita ninguém. Já que você mente e inventa um monte de mentira... É o seguinte: não tem processo, eu vou quebrar seus dentes, meu filho! Seu cheirador de cocaína", disse.

Leo Dias chegou a registrar boletim de ocorrência após a ameaça. Posteriormente, o ator se desculpou publicamente.

5. Detido após briga em bar

Em 2018, o ator foi detido por desacato e ameaça a dois policiais militares após se envolver em briga em um bar no Leblon, no Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, o ator estava alterado e discutiu com funcionários do estabelecimento por ter se recusado a pagar a conta. Foi gerado boletim de ocorrência, mas André foi liberado sem necessidade de pagamento de fiança