Karoline Lima, ex-esposa de Éder Militão, entra em trabalho de parto

A modelo Karoline Lima, de 26 anos, entrou em trabalho de parto neste domingo (10), conforme imagens compartilhadas em suas redes sociais. A criança, que se chamará Cecília, é fruto da relação dela com Éder Militão.

Apesar dos dois terem se separado nesta semana, o pai do bebê também está acompanhando o momento do parto. Após 38 semanas de gestação, Karoline anunciou que Cecília "vem aí". "Plantão da Karoline e da Ceci. É oficial: vem aí", disse.

Utilizando uma trilha similar a abertura do Jornal Nacional, a modelo começou a "noticiar" os passos do parto normal. Ela já deu entrada no hospital, mas ainda aguarda ter mais dilatação para conseguir ter a criança.

Karoline Lima Modelo "Tô aqui ainda esperando o tempo dela. A personalidade da gata. Ninguém manda em Cecília. A bolsa rompeu. Tô com 5cm de dilatação, mas precisamos esperar mais. Aqui tem um negócio que é um sonho: até o parto normal tem anestesia, então estou sem dor".

"Sei que estou tendo contração porque estou sendo acompanhada, mas não sinto a dor. E treinei o movimento do empurrão da Ceci esse tempo todo com minha fisioterapeuta pélvica. Mas tô aqui plena, pronta para fotos, e a gata se recusa a descer o cabeção", escreveu a modelo.

Jogador do Real Madrid presente

O jogador do Real Madrid, Éder Militão, anunciou, no Twitter, que a filha nascerá neste domingo. "Contagem regressiva pra maior vitória da minha vida, dessa vez fora de campo. Cecília vai nascer hoje. Estamos no hospital pra vê-la chegar. Vem, filha! A vida te espera aqui fora".

Conforme a revista Quem, Karoline recebeu a família em Madri, na Espanha, no último sábado (9), mas pretende retornar ao Brasil em breve.

Caso a gestação chegasse a 40 semanas, estava preparada para induzir o parto. "Tenha dó! Não tenho mais estrutura física nem mental. Aí não vai ser mais no seu tempo, minha linda, e vamos de cesárea", declarou.