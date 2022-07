Xuxa revela desejo de ser avó e quais os planos de Sasha Meneghel para ser mãe

A apresentadora Xuxa Meneghel, de 59 anos, comentou sobre o sonho de ser avó em entrevista ao programa 'Mais Você', comandado por Ana Maria Braga na TV Globo. Xuxa apareceu na atração televisiva nesta segunda (11) e revelou que não tenta forçar a filha, Sasha, de 23 anos, e o genro, João Figueiredo, sobre a questão.

"Eu tô pedindo, Ana. Eu falo que não quero forçar a barra, mas eu estou preparada para ser avó", brincou Xuxa sobre os possíveis netos.

Segundo ela, o casal tem pensado no assunto, mas ainda pretender conquistar outros objetivos pelo caminho.

"Não sei se eles tão preparados. Eles falam que querem viajar, trabalhar... O plano deles é daqui a 2 anos. Eu até falei que é muito tempo para uma ariana esperar. Mas eu entendo, é a vida deles e eles que têm que escolher. Mas podia ser menos de dois anos", completou.

Relação próxima

Além disso, Xuxa comentou sobre a relação que mantém com a filha, Sasha. Recentemente, a jovem posou para a revista Elle fazendo a pose icônica da mãe.

"Achava que ela não queria ser parecida comigo em nenhum sentido. Ela meio que assumiu dizendo: 'você foi o ícone da moda dos anos 80, tenho muito orgulho de ser filha'", pontuou a apresentadora.

A relação, agora com a maioridade, teria melhorado para as duas. "A gente está se redescobrindo. Eu e ela nos damos tão bem, com tudo. A gente se completa, se soma. Eu tenho relação com a Sasha que eu acho que deve dar inveja a muita gente", finalizou.