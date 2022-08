Luana Piovani estreia filme nesta quinta (18) e protagoniza primeira cena nua da carreira

A atriz Luana Piovani estreia, nesta quinta-feira (18), como uma das personagens do filme 'Maior que o mundo' e surge com visual completamente diferente: uma franja, sobrancelhas descoloridas e com looks modernos. No longa, ela interpreta Mina, uma mulher bissexual, e aceitou aparecer nua, após quase 30 anos de carreira.

"Sou uma personagem que não tem nada a ver com sensualidade. O sexo era apenas um pedaço da história. Achei que cabia ali. Eu estava feliz com o todo e me senti segura", disse Luana em entrevista ao jornal Extra.

A personagem de Luana é amiga do protagonista interpretado pelo ator Eriberto Leão. Na história, ele plagia um diário e precisa lidar com as consequências do crime.

As gravações aconteceram ainda em 2018, mas só está sendo lançado agora por conta do orçamento e das decisões do distribuidor. Prestes a estrear nas telonas, Luana também está em outro projeto, mas em terras portuguesas.

Legenda: No filme, a personagem de Luana é amiga do protagonista interpretado por Eriberto Leão Foto: Flavia Montenegro/Divulgação

Moradia em Portugal

Gravando a novela 'Segredo', transmitida pela emissora Sic, a atriz afirma que ainda deve continuar em terras portuguesas por muito tempo, já contabilizando três anos na Europa.

"Estou projetando ficar aqui ainda por muito tempo. Então, preciso criar meu público. Assim, consigo esticar para a minha peça, um projeto de stand-up aqui em Portugal", contou ao Extra.