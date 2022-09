Rock in Rio: massagistas, cozinha e banheira de gelo estão entre exigências de artistas

O Rock in Rio 2022 começa nesta sexta-feira (2) e traz, além de muita música, uma lista exigências de artistas internacionais que se apresentarão no Palco Mundo. Entre massagistas, cozinha profissional e banheira de gelo, há também quem manteve a simplicidade.

A coordenadora do backstage do festival, Ingrid Berger, disse em entrevista à CNN que os únicos que ainda não mandaram pedidos foram Green Day, que se apresenta em 9 de setembro, e Dream Theater, o headliner da noite de estreia amanhã.

Veja as exigências dos principais artistas

Iron Maiden

Os rockeiros que se apresentam nesta sexta-feira pediram massagistas e um jantar na antessala do Palco Mundo, com rosas vermelhas e brancas na decoração. No camarim, pediram cestas de frutas com muitas bananas.

Guns N' Roses

Os pedidos mais excêntricos vieram da banda Guns N' Roses, que se apresentam no dia 8 de setembro. Os músicos querem massagistas e 200 toalhas, sendo 40 delas de rosto e na cor preta.

Justin Bieber

O headliner do dia 4 de setembro, Justin Bieber vem com equipe de 70 pessoas e quer 12 camarins. Ele ainda solicitou uma banheira de gelo.

Coldplay

A banda Coldplay, headliner do dia 10 de setembro, vai trazer seu chef gastronômico pessoal, mas pediu que a produção do festival monte uma cozinha profissional nos bastidores.

Demi Lovato

O pedido mais simples veio da cantora Demi Lovato. Conforme a produtora do backstage, a artista quer apenas um espelho com LED em seu camarim para se maquiar.

Måneskin

A banda italiana Måneskin fez um pedido muito excêntrico: a água Fiji, que tem origem vulcânica. Eles ainda pediram para a equipe do Rock in Rio ser alertada que um dos integrantes é alérgico a Kiwi.

Dua Lipa

A última atração do festival, no dia 11 de setembro, Dua Lipa também se manteve simples e pediu somente uma mesa de pingue-pongue para se divertir com a equipe nos bastidores do show.