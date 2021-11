'Não joguei ninguém do penhasco', diz Whindersson Nunes sobre 'indireta' em hit de Luísa Sonza

Whindersson Nunes comentou especulações envolvendo a canção "penhasco.", hit lançado pela ex-esposa dele, Luísa Sonza, durante entrevista ao podcast "PodCats", nessa quarta-feira (3).

A música teria sido inspirada no término da relação do casal, confirmado há cerca de um ano e seis meses.

"Eu acho que não joguei ninguém de penhasco não. Cada qual acha pra si. Eu sou uma pessoa, mas eu entendo o que que ela quis dizer e o que a galera fala", disse, declarando às influenciadores Virginia Fonseca e Camila Loures que ouviu, sim, a música, mas somente porque ela "apareceu no Instagram".

No hit, Sonza diz: "Queria que a gente fosse mais alto/Quando segurei sua mão você soltou a minha/

E ainda me empurrou do penhasco". A cantora, porém, nunca confirmou abertamente que a música trate do fim da relação com Whindersson.

Durante a entrevista, ele comentou as críticas sobre a demora em defender Luísa publicamente. Ela foi acusada de ter traído o humorista com o cantor Vitão.

"Entendo o que a galera diz de eu não ter falado, a parada de você olhar e entender. Não é que eu tenha culpa de nada, mas se eu tivesse feito alguma coisa... Mas o meu modo era não ficar falando", disse, explicando o motivo pelo qual evitou falar sobre o término durante o processo de separação.

“Cada qual tem seu jeito, e tem gente que não gosta de ficar conversando ou vendo coisa de relacionamento antigo”.

Após o casamento com Luísa, Whindersson Nunes engatou um namoro com a universitária Maria Lina, de quem está separado há três meses. O casal chegou a ficar noivo e ter um filho, o João, que morreu dois dias após o parto.

Ouça o hit "penhasco.":