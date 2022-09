Gisele Bündchen viaja para Costa Rica após briga com esposo Tom Brady, diz site

A modelo brasileira Gisele Bündchen, 42 anos, teria saído da casa dela em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos, após discutir com o marido Tom Brady, 45 anos. Conforme a coluna Page Six, do jornal New York Post, ela viajou para Costa Rica.

A briga teria sido motivada por discordâncias sobre a decisão do jogador de futebol americano em encerrar a breve aposentadoria da NFL. Brady irá disputar outra temporada, representando o Tampa Bay Bucaneers.

Em fevereiro deste ano, Tom Brady chegou a anunciar aposentadoria do futebol americano. Maior vencedor da NFL, com sete anéis de campeão do Super Bowl - o último em 2021 com o Tampa Bay Buccaneers, seu último time, divulgou a decisão nas redes sociais.

No entanto, o quarterback voltou atrás dois meses depois. Em outro anúncio nas redes sociais, afirmou que o lugar dele ainda é no campo, não nas arquibancadas.

Gisele é mãe de Benjamin, 12 anos, e Vivian, 9 anos. Ambos são fruto do relacionamento com o quarterback Tom Brady. No entanto, o primogênito do jogador é John, 15 anos, filho de Bridget Moynahan.

Gisele e Brady estão casados há 13 anos, sendo conhecidos pelo relacionamento estável.

Crise no casamento por tarefas domésticas

Em entrevista reveladora ao programa de rádio Sirius XM de Howard Stern, Tom Brady revelou que passou por uma crise matrimonial com Gisele.

Segundo ele, as discussões ocorreram por conta das tarefas domésticas e da família que, para ela, estavam sendo deixadas de lado por Brady.

A crise se agravou nos últimos anos dele à frente do time New England Patriots onde ficou 20 anos. Gisele chegou a dizer que não estava feliz no relacionamento.

Tom Brady Marido da Gisele "Alguns anos atrás, ela não sentia que eu estava fazendo a minha parte pela família. Ela sentia que eu jogava futebol a temporada toda e era ela quem tomava conta da casa".

"Depois, quando a temporada acabava, eu queria focar em todas as minhas outras atividades profissionais. E ela dizia: 'Bom, quando você vai fazer coisas para a casa? Quando você vai levar as crianças para a escola?'", disse Brady.

Leonardo DiCaprio

Gisele e o ator Leonardo DiCaprio, 47 anos, namoraram por cinco anos, de 2000 a 2005. A modelo revelou que mudanças em seus hábitos de vida e uma vontade de se tornar mais saudável e consciente contribuiram para o término do relacionamento.

Na época da separação, o jornal britânico The Sun apontou ter sido Gisele a responsável por colocar um ponto final no namoro, devido às constantes infidelidades do ator.

Além disso, o suposto pivô da separação foi a atriz Sienna Miller, ex-namorada de Jude Law. "Não é a primeira vez que Leonardo é infiel e a Gisele não suportou mais", assegurou uma fonte ao tablóide.