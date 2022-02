Saiba quanto é atual fortuna de Gisele Bündchen e Tom Brady e por que ela deve aumentar

A modelo brasileira Gisele Bündchen e o seu marido, Tom Brady, formam um dos casais mais poderosos e ricos do universo das celebridades. Conforme o portal Splash, do Uol, ambos somam uma fortuna estimada em US$ 650 milhões, cerca de R$ 3,43 bilhões. Com a aposentadoria do jogador de futebol americano, essa quantia deve aumentar.

Em 2020, o quarterback fez um acordo com o time Tampa Bay Bucs de US$ 50 milhões, equivalente a R$ 263 milhões, para duas temporadas, incluindo US$ 9 milhões (R$ 47,4 milhões) em bônus de incentivo.

Após sua aposentadoria e fim do contrato, Tom Brady recebeu pelo menos R$ 2,11 bilhões em salários e patrocínios ao longo da sua carreira, apontou o site Celebrity Net Worth.

Com o afastamento das quadras, o heptacampeão da NFL poderá se dedicar ao cenário de investimentos e seguir em um caminho que já vem traçando. Em junho de 2021, Tom e Gisele firmaram uma parceria com a plataforma digital Exchange, de criptomoedas FTX, com patrimônio líquido da FTX é avaliado atualmente em US$ 8,3 bilhões (R$ 43 bilhões).

O jogador deveria atuar como embaixador e Gisele, como consultora de Iniciativas Ambientais e Sociais. Além disso, a Forbes detalhou que o acordo incluiu uma participação acionária ao casal e o recebimento de criptomoedas.

Legenda: Após marido anunciar aposentadoria, Gisele reforçou que sua família sempre rezou, celebrou e deu suporte a Tom em cada jogo. Foto: Reprodução/Instagram.

VITÓRIA COMO PRIORIDADE

Apesar de Brady concentrar uma enorme quantia ao longo de sua carreira, seu patrimônio líquido atual gira em torno de US$ 250 milhões, enquanto o de Gisele alcança US$ 400 milhões (R$ 2,11 bilhões).

A modelo possui salário anual estimado em US$ 40 milhões (R$ 211 milhões) por conta de contratos firmados depois de aposentadoria, em 2015. Esse valor coloca Gisele como a que possui maior "colaboração" na fortuna familiar.

Depois de ser perguntado por Jimmy Kimmel, em 2019, sobre não ser o jogador de futebol americano com o maior salário, mesmo sendo considerado o maior deles, Brady respondeu que preferia focar nas vitórias em campo. "Vencer tem sido uma prioridade. E minha esposa ganha muito dinheiro".

Ainda assim, somente em 2020, Tom recebeu US$ 45 milhões, segundo levantamento da Forbes. Essa fortuna se junta a empreendimentos em conjunto ou não com Gisele, com quem é casado desde 2009 e tem dois filhos, Benjamin, 12, e Vivian, 9.

Legenda: Em redes sociais, Gisele declarou que não conseguia expressar a gratidão a todos que deram suporte para Tom Brady e sua família ao longo dos anos. Foto: Reprodução/Instagram.

MANSÕES

Em março de 2020, a mansão da família em Massachusetts ficou à venda depois que ele fechou acordo com o Tampa Bay Bucs. O casal chegou a pedir um valor de US$ 39,5 milhões (cerca de R$ 208 milhões), mas baixaram para US$ 33,9 milhões (R$ 178 milhões) depois de dois meses por conta da falta de interessados.

A casa que possuia sete banheiros, estúdio de ioga, sala de vinhos e uma garagem para 20 carros foi invadida, mas ninguém estava lá. Já no começo do ano passado, a Forbes divulgou que Gisele e Tom venderam a mansão por US$ 32,5 milhões, quase R$ 171 milhões na cotação atual.